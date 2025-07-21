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10:45, 21 июля 2025Мир

Дуда упал в море

Президент Польши Дуда упал в море с доски для серфинга, его сняли журналисты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: газета Fakt

Президент Польши Анджей Дуда упал в воду с доски для серфинга во время отдыха на побережье Балтийского моря. Кадры инцидента опубликовала газета Fakt.

Издание отмечает, что Дуда уже некоторое время увлекается джетсерфингом, для занятия которым используется доска, оснащенная встроенным мотором. В ходе прошедшей 20 июля тренировки на курорте в Юрате президент дважды упал с доски, сообщают журналисты.

«Анджей Дуда был в шлеме и специальном защитном жилете. Когда президент упал, экстренные службы быстро прибыли ему на помощь», — пишет газета.

Ранее стало известно, что в Польше изъяли из продажи книги о Анджее Дуде с названием «Дебил. Случай из практики». Книга Александры Сарны с фотографией Дуды на обложке вышла в мае 2025 года.

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