15:32, 31 марта 2026Мир

Шеф Пентагона посоветовал властям Ирана быть мудрее

Хегсет: Если власти Ирана проявят мудрость, они смогут заключить сделку
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если власти Ирана проявят мудрость, они смогут заключить сделку. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга Пентагона, трансляцию которого ведет The Associated Press на YouTube.

«Новый режим — поскольку произошла смена режима — должен быть мудрее предыдущего. Президент [США Дональд] Трамп заключит сделку. Он готов, и условия сделки им известны», — отметил шеф Пентагона.

Если Иран не пожелает заключить сделку, то США перейдут к более интенсивным атакам, предупредил Хегсет.

В ходе брифинга глава Пентагона рассказал, что лично посетил Ближний Восток и встретился с дислоцированными там американскими военными, чтобы проконтролировать ход военной операции против Ирана. По словам Хегсета, они попросили у него больше бомб.

