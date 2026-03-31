Глава Пентагона стал свидетелем смертоносной силы

AP: Глава Пентагона Хегсет лично посетил американские войска на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Пит Хегсет лично посетил американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, чтобы проконтролировать ход военной операции против Ирана. Трансляцию пресс-конференции на YouTube ведет агентство The Associated Press (AP).

«Я стал свидетелем смертоносной силы. Я встретил младшего авиатора, когда солнце уже садилось и на взлетную полосу опускался холод. Когда ее спросили, что им нужно, она просто посмотрела на меня с хитрой улыбкой и сказала: "Больше бомб, сэр. И побольше размером". Мы с радостью исполним ее просьбу», — сказал он.

Ранее высокопоставленные источники телеканала CNN рассказали, что Хегсет стал одним из самых ярых сторонников военной операции Соединенных Штатов против Ирана.