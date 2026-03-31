Глава Пентагона стал свидетелем смертоносной силы

15:22, 31 марта 2026Мир

AP: Глава Пентагона Хегсет лично посетил американские войска на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет лично посетил американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, чтобы проконтролировать ход военной операции против Ирана. Трансляцию пресс-конференции на YouTube ведет агентство The Associated Press (AP).

«Я стал свидетелем смертоносной силы. Я встретил младшего авиатора, когда солнце уже садилось и на взлетную полосу опускался холод. Когда ее спросили, что им нужно, она просто посмотрела на меня с хитрой улыбкой и сказала: "Больше бомб, сэр. И побольше размером". Мы с радостью исполним ее просьбу», — сказал он.

Ранее высокопоставленные источники телеканала CNN рассказали, что Хегсет стал одним из самых ярых сторонников военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

