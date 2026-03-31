Раскрыт самый ярый сторонник войны США против Ирана

CNN: Шеф Пентагона Хегсет стал самым ярым сторонником войны США против Ирана

Шеф Пентагона Пит Хегсет стал одним из самых ярых сторонников военной операции США против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Как только президент [США Дональд Трамп] принял это решение, Хегсет стал его главным сторонником, и это правильно. Он по-прежнему несет ответственность за то, чтобы это решение увенчалось успехом», — рассказал представитель Белого дома.

По словам других источников, военный министр не только одобрил идею Трампа, но и «преуменьшил риски выхода конфликта из-под контроля». Никто из присутствовавших на той важной встрече не акцентировал внимание на потенциальных рисках начала войны.

26 марта президент России Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в ближневосточный конфликт, сами не могут спрогнозировать его последствия.