14:00, 31 марта 2026

Раскрыт самый ярый сторонник войны США против Ирана

CNN: Шеф Пентагона Хегсет стал самым ярым сторонником войны США против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет стал одним из самых ярых сторонников военной операции США против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Как только президент [США Дональд Трамп] принял это решение, Хегсет стал его главным сторонником, и это правильно. Он по-прежнему несет ответственность за то, чтобы это решение увенчалось успехом», — рассказал представитель Белого дома.

По словам других источников, военный министр не только одобрил идею Трампа, но и «преуменьшил риски выхода конфликта из-под контроля». Никто из присутствовавших на той важной встрече не акцентировал внимание на потенциальных рисках начала войны.

26 марта президент России Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в ближневосточный конфликт, сами не могут спрогнозировать его последствия.

