15:19, 31 марта 2026

В России начали продавать куличи с кагором к Пасхе

В России начали продавать куличи с добавлением вина к Пасхе за 699 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В России начали продавать винные куличи к Пасхе. Об этом сообщает Telegram-канал «Украла авокадо с фотостока», насчитывающий более 45 тысяч подписчиков.

По информации канала, данный кулич появился на одном из российских маркетплейсов. Традиционный пасхальный хлеб пекут с добавлением кагора, из-за чего, согласно отзывам, он получается очень сочным. Стоимость кулича составляет 699 рублей.

Ранее сообщалось, что одна московская пекарня предложила россиянам кулич под названием «Кремлевский» за 100 тысяч рублей. Он имеет верхушку в виде храма Василия Блаженного.

В Русской православной церкви (РПЦ), в свою очередь, отреагировали на поедание куличей до Пасхи. Священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) рассказал, что их нельзя есть до наступления праздника, поскольку такая еда не является постной.

    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Одну из самых жестких группировок в Москве осудили за 21 расправу

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

