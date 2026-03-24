Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

Пекарня в Москве предложила кулич Кремлевский за 100 тысяч рублей

Московская пекарня предложила россиянам дорогостоящий кулич. Информацию публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

Традиционный пасхальный хлеб под названием «Кремлевский» весом в четыре килограмма имеет верхушку в виде храма Василия Блаженного. За такую выпечку россияне должны заплатить 100 тысяч рублей.

В 2026 году Пасха наступит 12 апреля.

В апреле 2025 года россияне ринулись скупать дубайские куличи на Пасху. Выпечка с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи вызвала самый большой ажиотаж в минувшем году.