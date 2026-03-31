В США сообщили об отправке третьего авианосца на Ближний Восток

WSJ сообщила об отправке третьего авианосца США на Ближний Восток

Соединенные Штаты направляют третий авианосец — USS George H. W. Bush — на Ближний Восток. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Согласно информации WSJ, авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния во вторник. Переброска сил происходит на фоне рассмотрения американским лидером Дональдом Трампом дальнейших вариантов действий в отношении Ирана, отмечает издание.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) заявили, что ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». После этого Военно-морские силы США сообщили, что «Авраам Линкольн» продолжает участие в военной операции «Эпическая ярость».