22:39, 31 марта 2026Мир

В США сообщили об отправке третьего авианосца на Ближний Восток

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Соединенные Штаты направляют третий авианосец — USS George H. W. Bush — на Ближний Восток. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Согласно информации WSJ, авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния во вторник. Переброска сил происходит на фоне рассмотрения американским лидером Дональдом Трампом дальнейших вариантов действий в отношении Ирана, отмечает издание.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) заявили, что ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». После этого Военно-морские силы США сообщили, что «Авраам Линкольн» продолжает участие в военной операции «Эпическая ярость».

