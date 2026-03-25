Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 25 марта 2026Мир

Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

Farsna: КСИР ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал خبرگزاری فارس

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом сообщает Farsna в своем Telegram-канале.

Иранские военные также заявили, что действия и передвижения «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются, и как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот нанесет сокрушительный удар.

Агентство также опубликовало кадры иранского удара по американскому авианосцу.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари заявлял, что иранские военнослужащие вывели из строя один «Авраам Линкольн». Однако полковник не раскрыл, когда произошла атака и можно ли считать это новой атакой на корабль, поскольку военные Ирана уже сообщали о запуске ракет в направлении корабля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok