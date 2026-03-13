Иран вывел из строя один из крупнейших кораблей ВМС США

Иранские военнослужащие вывели из строя один из крупнейших американских кораблей, авианосец «Авраам Линкольн». Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, его слова передает РИА Новости со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.
«Авианосец "Авраам Линкольн" был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — сообщил он.
Иранский полковник не раскрыл, когда произошла атака и можно ли считать это новой атакой на корабль, поскольку военные Ирана уже сообщали о запуске ракет в направлении корабля.
Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался у международного финансового центра в Дубае (DIFC). Предположительно, взорвавшийся дрон принадлежит иранской армии.