Мир
11:24, 13 марта 2026Мир

Иран вывел из строя один из крупнейших кораблей ВМС США

Зольфагари заявил, что военные Ирана вывели из строя авианосец «Авраам Линкольн»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Иранские военнослужащие вывели из строя один из крупнейших американских кораблей, авианосец «Авраам Линкольн». Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, его слова передает РИА Новости со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

«Авианосец "Авраам Линкольн" был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — сообщил он.

Иранский полковник не раскрыл, когда произошла атака и можно ли считать это новой атакой на корабль, поскольку военные Ирана уже сообщали о запуске ракет в направлении корабля.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался у международного финансового центра в Дубае (DIFC). Предположительно, взорвавшийся дрон принадлежит иранской армии.

