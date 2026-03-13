Иранский дрон ударил по финансовому центру в Дубае

Sabereen: БПЛА Ирана взорвался у международного финансового центра в Дубае

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался у международного финансового центра в Дубае (DIFC). Об этом сообщает местное издание Sabereen News.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что над городом после взрыва поднялся столб густого дыма. «Звуки взрывов и поднимающиеся столбы дыма в Дубае», — сказано в публикации.

Согласно информации СМИ, взорвавшийся дрон предположительно принадлежит иранской армии.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары со стороны США и Израиля по иранским нефтехранилищам нанес удары по нефтяному району Фуджейры, промышленной зоне Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах и американской базе в Кувейте.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.