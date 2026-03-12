Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 12 марта 2026Мир

Иран нанес удары по нефтяному району в ОАЭ

Fars: КСИР ненес удары по району Фуджейры и зоне Шарджи в ОАЭ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по нефтяному району Фуджейры, промышленной зоне Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и американской базе в Кувейте. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на спутниковые снимки.

Иран атаковал три цели в ответ на удары со стороны США и Израиля по иранским нефтехранилищам.

Ранее после израильских ударов по топливным складам в Иране прошли «черные дожди». Такое явление назвали «крайне опасным и кислотным», поскольку они способны вызвать химические ожоги кожи и угрожают здоровью легких.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Пассажирка была снята с рейса за просмотр видео без наушников и устроила истерику

    Славе посоветовали завершить карьеру после скандального концерта

    Раскрыты подробности теракта против высокопоставленного военного в Крыму

    Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

    Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

    Российский «Свод» захватит цель СВО издалека

    Москва приготовилась побить три рекорда

    Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

    В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok