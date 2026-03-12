Иран нанес удары по нефтяному району в ОАЭ

Fars: КСИР ненес удары по району Фуджейры и зоне Шарджи в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по нефтяному району Фуджейры, промышленной зоне Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и американской базе в Кувейте. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на спутниковые снимки.

Иран атаковал три цели в ответ на удары со стороны США и Израиля по иранским нефтехранилищам.

Ранее после израильских ударов по топливным складам в Иране прошли «черные дожди». Такое явление назвали «крайне опасным и кислотным», поскольку они способны вызвать химические ожоги кожи и угрожают здоровью легких.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.