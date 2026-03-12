Описаны крайне опасные последствия прошедших в Иране «черных дождей»

Time: Последствия прошедших после ударов в Иране «черных дождей» крайне опасны

После израильских ударов по топливным складам в Иране прошли «черные дожди». Речь о каплях нефти прямо с неба, теперь о крайне опасных последствиях такого явления, передает Time.

Издание приводит информацию от Иранского общества Красного Полумесяца. Согласно ей, дожди после пожаров могут быть «крайне опасными и кислотными». Они способны вызвать химические ожоги кожи и угрожают здоровью легких.

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

О рисках для здоровья сообщают и во Всемирной организации здравоохранения, пишет The Hill. По словам представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, «черный дождь» вызывает проблемы с дыханием из-за распространения токсичных загрязнений.

«Мы поддерживаем связь с больницами и властями, и иранские власти выпустили предупреждение, призывающее людей оставаться дома, особенно в свете атак на нефтехранилища», — отметил Линдмайер.

ВОЗ предупреждает о «массовых выбросах» в атмосферу токсичных углеводородов, оксидов серы и азотсодержащих соединений — каждое из них представляет опасность для людей.

Ранее одна из жительниц Тегерана описала ситуацию после прошедшего в столице «черного дождя» словами «война проникла нам в горло». «В воздухе это ощущается почти как слезоточивый газ», — добавила она.