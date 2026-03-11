Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 11 марта 2026

«Черный дождь» после удара по Тегерану вызвал проблемы со здоровьем у иранцев

NYT: Жители Тегерана пожаловались на мигрень и кашель после ударов США и Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Жители Тегерана пожаловались на мигрень, зуд и удушающий кашель после «черного дождя» в виде капель нефти, вызванного ударами США и Израиля по объектам нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как сообщается, удар по иранским нефтеперерабатывающим заводам и складам горючего вызвал клубы дыма по всему и городу и необычные осадки. Некоторые горожане также сообщили о толстой маслянистой пленке, покрывающей их автомобили и крыши зданий.

После этого иранцы начали массово жаловаться на жжение в глазах и заложенность дыхательных путей. Как сообщается, проблемы со здоровьем начинают появляться уже после 15 минут езды на автомобиле.

«В воздухе это ощущается почти как слезоточивый газ. Война проникла нам в горло», — высказалась одна из жителей иранской столицы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскрыл последствия ударов США по Тегерану. По его словам, нет сомнений в том, что Штаты и Израиль могут причинить Ирану серьезные разрушения, но вопрос заключается лишь в целесообразности их действий.

