06:08, 9 марта 2026

Американский военный раскрыл последствия ударов США по Тегерану

Дэвис: Удары США по Ирану не приведут к победе над ним
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары американской стороны по энергетической инфраструктуре Ирана не приведут к победе над ним. К такому выводу пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Да, многое сожжено дотла, но как это приблизит нас к достижению целей краха режима или ликвидации программы создания ракет большой дальности? Неясно, как этот массированный обстрел приведет к достижению любой из этих целей», — подчеркнул он.

Как считает Дэвис, нет сомнений в том, что Штаты и Израиль могут причинить Ирану серьезные разрушения, но вопрос заключается лишь в целесообразности их действий.

Ранее профессор Теодор Постол рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) США не могут противостоять ударам Ирана, наносимым при помощи беспилотников. Он также отметил, что вместе с дронами Тегеран применяет и баллистические ракеты, из-за чего отражать атаки становится еще сложнее.

До этого в Генштабе Ирана рассказали, что США пожалеют о своей агрессии против Исламской Республики. Страна продолжит защищать свою безопасность и интересы «перед лицом заговоров противника».

