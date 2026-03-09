Реклама

05:25, 9 марта 2026Мир

Системы ПВО США назвали неэффективными против ответных ударов Ирана

Профессор Постол: Системы ПВО США не могут противостоять ударам Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) США не могут противостоять ударам Ирана, наносимым при помощи беспилотников. На это указал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Они [беспилотники] везде. Их тысячи и может быть больше. Они просто перенасытят то, что осталось от систем ПВО и ПРО», — сказал эксперт. Он также отметил, что вместе с дронами Тегеран применяет и баллистические ракеты, из-за чего отражать атаки становится еще сложнее.

При этом Постол добавил, что США все-таки удается перехватывать некоторые дроны, однако стратегия их использования стала серьезным вызовом для Вашингтона.

Ранее в генштабе Ирана заявили, что США пожалеют о своей агрессии против Исламской Республики.

