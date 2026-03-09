Системы ПВО США назвали неэффективными против ответных ударов Ирана

Системы противовоздушной обороны (ПВО) США не могут противостоять ударам Ирана, наносимым при помощи беспилотников. На это указал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
«Они [беспилотники] везде. Их тысячи и может быть больше. Они просто перенасытят то, что осталось от систем ПВО и ПРО», — сказал эксперт. Он также отметил, что вместе с дронами Тегеран применяет и баллистические ракеты, из-за чего отражать атаки становится еще сложнее.
При этом Постол добавил, что США все-таки удается перехватывать некоторые дроны, однако стратегия их использования стала серьезным вызовом для Вашингтона.
Ранее в генштабе Ирана заявили, что США пожалеют о своей агрессии против Исламской Республики.