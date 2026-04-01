02:36, 1 апреля 2026

Шеф-повар принес еду на вечеринку с друзьями и разочаровал их

Олег Давыдов
Фото: Sergey Mironov / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Radiant44Pike пожаловался на своих друзей, перед каждой совместной встречей возлагавших на него чрезмерные ожидания. Они рассчитывали, что он постоянно будет приносить на вечеринки изысканные блюда, поскольку работает шеф-поваром, а также требовали оценки их кулинарных способностей.

«Каждая такая встреча превращается в перформанс: люди смотрят, как я ем их блюда, и ждут моей реакции. Однажды меня буквально попросили оценить чью-то лазанью. Со временем это начало меня утомлять», — признался автор.

Материалы по теме:
Как приготовить идеальные сырники: 4 лучших рецепта с добавками и без
Как приготовить идеальные сырники:4 лучших рецепта с добавками и без
16 октября 2025
Как приготовить тыкву в духовке: топ-10 рецептов основных блюд и десертов
Как приготовить тыкву в духовке:топ-10 рецептов основных блюд и десертов
17 ноября 2025
Как приготовить постные котлеты? Авторские рецепты от шеф-поваров
Как приготовить постные котлеты?Авторские рецепты от шеф-поваров
23 января 2026

Чтобы подчеркнуть, что он разделяет рабочее время и личное, мужчина на очередную встречу решил принести не свое блюдо, а покупной хумус. Он переложил его в красивую миску, нарезал овощи, все аккуратно разложил и на этом закончил с готовкой. Двое друзей никак на это не отреагировали, еще трое рассмеялись, решив, что это просто шутка: они еще долго уточняли, когда повар вынесет «настоящее блюдо».

«Моя подруга Кейт отвела меня в сторону и сказала, что немного разочарована, потому что с нетерпением ждала возможности попробовать что-нибудь эдакое, а теперь ей кажется, будто мне наплевать на эту вечеринку. Я попытался объяснить, что профессионально готовлю по 50-60 часов в неделю, и иногда мне просто хочется расслабиться, не отвлекаясь на работу. Кейт сказала, что понимает это, но все равно выглядела немного отстраненной до конца вечера», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как неожиданно для себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.

    Признаков поражающего воздействия на борт нет. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Стало известно об убийстве главы судебной власти Ирана

    На Украине возмутились заявлением Каллас

    Шеф-повар принес еду на вечеринку с друзьями и разочаровал их

    В Германии рассказали о расколе между Трампом и Мерцем

    Иран пригрозил ударами по военным базам еще одному союзнику США

    Трамп сообщил о достижении главной цели в Иране

    Рубио объяснил причину нападения на Иран

    ЕС выделил Украине десятки миллионов евро за счет доходов от активов России

    Одна из лучших учительниц страны совратила и изнасиловала школьника

    Все новости
