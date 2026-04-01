Шеф-повар принес еду на вечеринку с друзьями и разочаровал их

Пользователь Reddit с ником Radiant44Pike пожаловался на своих друзей, перед каждой совместной встречей возлагавших на него чрезмерные ожидания. Они рассчитывали, что он постоянно будет приносить на вечеринки изысканные блюда, поскольку работает шеф-поваром, а также требовали оценки их кулинарных способностей.

«Каждая такая встреча превращается в перформанс: люди смотрят, как я ем их блюда, и ждут моей реакции. Однажды меня буквально попросили оценить чью-то лазанью. Со временем это начало меня утомлять», — признался автор.

Чтобы подчеркнуть, что он разделяет рабочее время и личное, мужчина на очередную встречу решил принести не свое блюдо, а покупной хумус. Он переложил его в красивую миску, нарезал овощи, все аккуратно разложил и на этом закончил с готовкой. Двое друзей никак на это не отреагировали, еще трое рассмеялись, решив, что это просто шутка: они еще долго уточняли, когда повар вынесет «настоящее блюдо».

«Моя подруга Кейт отвела меня в сторону и сказала, что немного разочарована, потому что с нетерпением ждала возможности попробовать что-нибудь эдакое, а теперь ей кажется, будто мне наплевать на эту вечеринку. Я попытался объяснить, что профессионально готовлю по 50-60 часов в неделю, и иногда мне просто хочется расслабиться, не отвлекаясь на работу. Кейт сказала, что понимает это, но все равно выглядела немного отстраненной до конца вечера», — заключил автор.

