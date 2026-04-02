22:24, 2 апреля 2026

Путин обсудил с саудовским принцем стабилизацию нефтяного рынка

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и меры стабилизации нефтяных рынков на фоне кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны выразили озабоченность в связи с разрушением объектов инфраструктуры в регионе и констатировали, что возникшие в результате эскалации проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей негативно влияют на мировую энергетическую безопасность.

Путин и Бен Сальман подчеркнули важность работы в формате «Опек+» для стабилизации глобального нефтяного рынка, а также отметили необходимость скорейшего завершения боевых действий и дипломатического урегулирования.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что американская сторона не обращалась к России о посредничестве в урегулировании конфликта в Иране.

