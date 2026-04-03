В России мужчина узнал тайну дочери и подкинул новорожденного ребенка в кузов эвакуатора

Житель Тюмени выдумал историю о подкинутом в кузов младенце из-за дочери

Житель Тюмени выдумал историю о подкинутом младенце из-за дочери. Мужчина узнал, что его дочь тайно родила, и подкинул ее новорожденного ребенка в кузов эвакуатора, а затем обратился в полицию, пишет 72.RU.

По данным издания, мужчина нашел в хозяйственном помещении частного дома новорожденного ребенка в черном пакете, и решил, что его подбросили. Однако вскоре выяснилось, что девочку родила его 26-летняя дочь. Она боялась осуждения семьи, так как забеременела от мужчины, с которым не состояла в браке.

Дочь рассказала, что на протяжении девяти месяцев скрывала свое положение, обматывая живот поясом и говоря родным, что просто поправилась. В ночь на 30 марта она родила ребенка в своей комнате, после чего завернула новорожденную в одеяло и спрятала в кладовке в надежде забрать ребенка, когда родители уйдут из дома, чтобы вместе с дочерью покинуть отцовский дом. Однако ребенок плакал, чем привлек внимание главы семейства.

Обнаруживший младенца мужчина позвонил в экстренную службу и заявил, что нашел ребенка в кузове своего манипулятора. Семью он подговорил рассказывать именно эту версию. Несколько дней полицейские разыскивали мать девочки, пока не вскрылись подлинные обстоятельства случившегося.

Расследование дела продолжается. Новорожденный ребенок находится в больнице. Местонахождение его матери на данный момент неизвестно. Заявивший о подкинутом ребенке мужчина перестал выходить на связь, заявив, что выехал из Тюмени и находится в роуминге, поэтому общаться по телефону не может.

Издание сообщает о желании родственников новорожденной девочки забрать ее в семью. В департаменте соцразвития не дают комментариев по этому вопросу до окончания расследования. О семье известно, что три года назад они переехали в Тюмень из Средней Азии, и получили российское гражданство. Жили все вместе — муж, жена, дочь, сын и двое маленьких внуков.

Ранее 34-летняя жительница Тамбовской области родила ребенка и оставила в лесу завернутым в простыню. На следующий день пакет с новорожденным нашла местная жительница.