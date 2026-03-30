16:50, 30 марта 2026Россия

В России младенца нашли в кузове эвакуатора

Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Тюмени младенца нашли брошенным в кузове эвакуатора, его госпитализировали. Об этом сообщили в УМВД по российскому региону, передает ТАСС.

Сотрудники полиции начали выяснять, кто оставил там новорожденного.

В департаменте социального развития Тюменской области заверили, что специалистами будут предприняты все действия по защите прав ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Оксана Савина пояснила, что повреждений у младенца не было обнаружено. «По поводу установления родительства, пока розыскные мероприятия еще ведутся», — добавила она.

До этого сообщалось, что новорожденную девочку нашли в общественном туалете в селе Кабычевка Луганской народной республики (ЛНР). Ее с переохлаждением и обморожением затылочной области головы, спины, ягодиц и конечностей отвезли в больницу. В отношении матери новорожденной возбудили уголовное дело.

