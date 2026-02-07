Новорожденного ребенка нашли в общественном туалете в селе ЛНР

Новорожденную девочку нашли в общественном туалете в селе Кабычевка ЛНР

Новорожденную девочку нашли в общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

По данным источника, местная жительница 2004 года рождения, скрывавшая беременность, отправилась в туалет, почувствовав схватки. Там она родила ребенка и бросила его в яму.

Младенца нашли с переохлаждением и обморожением затылочной области головы, спины, ягодиц и конечностей. Девочку отвезли в районную больницу. Позже бригада санавиации доставит ее в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении матерью на жизнь новорожденного ребенка.

Ранее россиянка получила два года колонии-поселения за расправу над новорожденным ребенком. Женщина самостоятельно родила младенца, а затем перекрыла ему доступ к кислороду.

