18:35, 7 февраля 2026Силовые структуры

Новорожденного ребенка нашли в общественном туалете в селе ЛНР

Новорожденную девочку нашли в общественном туалете в селе Кабычевка ЛНР
Алина Черненко

Фото: freepik / Freepik

Новорожденную девочку нашли в общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

По данным источника, местная жительница 2004 года рождения, скрывавшая беременность, отправилась в туалет, почувствовав схватки. Там она родила ребенка и бросила его в яму.

Младенца нашли с переохлаждением и обморожением затылочной области головы, спины, ягодиц и конечностей. Девочку отвезли в районную больницу. Позже бригада санавиации доставит ее в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении матерью на жизнь новорожденного ребенка.

Ранее россиянка получила два года колонии-поселения за расправу над новорожденным ребенком. Женщина самостоятельно родила младенца, а затем перекрыла ему доступ к кислороду.

