Россиянка расправилась с младенцем и попросила мужа избавиться от тела

Жительница Камень-Рыболова получила два года колонии-поселения за расправу над новорожденным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Как установил суд, женщина самостоятельно родила ребенка в июне прошлого года, а затем перекрыла ему доступ к кислороду. Мужу она сказала, что ребенок родился мертвым и передала пакет с телом. Чтобы избавиться от него, мужчина поехал к реке Астраханка и выбросил пакет в воду. Младенца без признаков жизни нашли рыбаки спустя два месяца.

Женщину быстро нашли и возбудили в отношении нее уголовное дело. Муж выступал в суде в качестве свидетеля и заявил, что не знал о беременности жены.

