Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 6 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка расправилась с младенцем и попросила мужа избавиться от тела

Жительница Приморья получила два года колонии-поселения за убийство младенца
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Камень-Рыболова получила два года колонии-поселения за расправу над новорожденным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Как установил суд, женщина самостоятельно родила ребенка в июне прошлого года, а затем перекрыла ему доступ к кислороду. Мужу она сказала, что ребенок родился мертвым и передала пакет с телом. Чтобы избавиться от него, мужчина поехал к реке Астраханка и выбросил пакет в воду. Младенца без признаков жизни нашли рыбаки спустя два месяца.

Женщину быстро нашли и возбудили в отношении нее уголовное дело. Муж выступал в суде в качестве свидетеля и заявил, что не знал о беременности жены.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор врачам калининградского роддома № 4 Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным за введение новорожденному младенцу магнезии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Рейтинг Путина среди россиян изменился

    В российском городе обнаружили торговца частями от двигателей для истребителей

    Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для рекламы

    Жених пережил остановку сердца на свадьбе

    Двух человек задержали после нападения ученицы на российскую школу

    В российском городе семилетний ребенок вышел из дома и исчез

    Один из крупнейших в России пивоваров резко снизил выпуск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok