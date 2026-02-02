Накачавшим младенца магнезией российским врачам смягчили наказание

Суд смягчил наказание калининградским врачам Сушкевич и Белой на 2 и 3 месяца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор врачам калининградского роддома № 4 Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным за введение новорожденному младенцу магнезии. Об этом сообщает ТАСС.

Белой сократили срок наказания на три месяца — до 9 лет и 3 месяцев, а Сушкевич на два месяца — до 8 лет и 10 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

11 августа 2025 года Мособлсуд приговорил исполняющую обязанности главврача роддома Белую и врача-анестезиолога-реаниматолога Сушкевич к 9,5 и 9 годам лишения свободы соответственно. В этот срок им засчитали нахождение под домашним арестом и в СИЗО во время проведения следствия — всего около пяти лет. Сообщалось, что они смогут рассчитывать на УДО через 2,5 года.