Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 12 августа 2025Силовые структуры

Накачавшие младенца магнезией российские врачи выйдут на свободу через пару лет

Калининградские врачи Сушкевич и Белая смогут рассчитывать на УДО через 2,5 года
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врачи калининградского роддома №4 Елена Белая и Элина Сушкевич, которых ранее осудили за введение новорожденному младенцу магнезии, смогут выйти на свободу не раньше 2028 года. Об этом стало известно корреспонденту «Ленты.ру» Игорю Надеждину.

По решению Мособлсуда исполняющая обязанности главврача роддома Белая и врач-анестезиолог-реаниматолог Сушкевич получили 9,5 и 9 лет лишения свободы соответственно. В этот срок им засчитали нахождение под домашним арестом и СИЗО во время проведения следствия – всего около пяти лет.

Таким образом, врачи смогут подать на условно-досрочное освобождение (УДО) после отбытия двух третей срока после вступления в силу приговора, оглашенного 11 августа. Это примерно 2,5 года из оставшихся четырех. Но, главное, что до этого им придется погасить процессуальные издержки (более 270 тысяч — у Белой, и более 170 тысяч рублей — у Сушкевич) и выплатить компенсацию морального вреда матери младенца в размере двух миллионов рублей.

Ранее защита врачей заявила, что намерена обжаловать приговор по делу о расправе над новорожденным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    Раскрыто состояние Щербакова после госпитализации

    Минобороны прокомментировало сообщения о беспилотниках в Татарстане

    В Польше понадеялись на встречу Путина и Трампа

    Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Накачавшие младенца магнезией российские врачи выйдут на свободу через пару лет

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости