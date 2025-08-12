Накачавшие младенца магнезией российские врачи выйдут на свободу через пару лет

Калининградские врачи Сушкевич и Белая смогут рассчитывать на УДО через 2,5 года

Врачи калининградского роддома №4 Елена Белая и Элина Сушкевич, которых ранее осудили за введение новорожденному младенцу магнезии, смогут выйти на свободу не раньше 2028 года. Об этом стало известно корреспонденту «Ленты.ру» Игорю Надеждину.

По решению Мособлсуда исполняющая обязанности главврача роддома Белая и врач-анестезиолог-реаниматолог Сушкевич получили 9,5 и 9 лет лишения свободы соответственно. В этот срок им засчитали нахождение под домашним арестом и СИЗО во время проведения следствия – всего около пяти лет.

Таким образом, врачи смогут подать на условно-досрочное освобождение (УДО) после отбытия двух третей срока после вступления в силу приговора, оглашенного 11 августа. Это примерно 2,5 года из оставшихся четырех. Но, главное, что до этого им придется погасить процессуальные издержки (более 270 тысяч — у Белой, и более 170 тысяч рублей — у Сушкевич) и выплатить компенсацию морального вреда матери младенца в размере двух миллионов рублей.

Ранее защита врачей заявила, что намерена обжаловать приговор по делу о расправе над новорожденным.