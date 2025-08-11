Силовые структуры
17:57, 11 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

Защита обжалует приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Защита обжалует приговор калининградским врачам роддома №4 Элине Сушкевич и Елене Беловой по делу о расправе над новорожденным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сушкевич Вячеслава Жуковского.

По его словам, адвокаты фигуранток обжалуют приговор. Жуковский отметил, что при необходимости защита снова дойдет до президиума Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Мособлсуд признал Сушкевич и Белову виновными в расправе над новорожденным, причем преступление медики совершили для того, чтобы не портить статистику роддома. Они получили 9,5 года и 9 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, в качестве дополнительного наказания обе осужденные лишены права заниматься медицинской деятельностью на три года каждая.

