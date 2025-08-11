Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

Калининградским врачам Сушкевич и Белой дали от 9 лет за убийство ребенка

В Мособлсуде оглашен приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой: их признали виновными в расправе над новорожденным, причем преступление медики совершили для того, чтобы не портить статистику роддома №4. Решение суда стало уже третьим приговором по делу, которое взбудоражило медицинские круги России. С первого дня за перипетиями расследования следил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Врачей из Калининграда осудили за расправу над младенцем

Мособлсуд на основании вердикта присяжных огласил приговор исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой (Татур) и ее коллеге, заведующей реанимационным отделением Калининградского перинатального центра — врачу-анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич.

Они получили 9,5 и 9 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, в качестве дополнительного наказания обе осужденные лишены права заниматься медицинской деятельностью на три года каждая.

Именно на таком решении настаивал гособвинитель — по российскому законодательству при пересмотре дела суд не может назначить наказание больше того, что уже было назначено ранее, чтобы не ухудшить положение осужденных.

Также суд впервые взыскал с осужденных компенсацию морального вреда (по миллиону рублей с каждой) по гражданскому иску матери новорожденного. Во время первых двух процессов она не предъявляла врачам финансовые требования

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

Врач Елена Белая (Татур) на оглашении приговора в Мособлсуде Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ранее вину медиков признали присяжные

Елену Белую обвиняли в организации умышленного убийства, а Элину Сушкевич — в умышленном убийстве. По версии следствия, Сушкевич по приказу Белой ввела глубоко недоношенному новорожденному летальную дозу сульфата магния (магнезию), что привело к остановке дыхательной деятельности у ребенка.

Во время суда защита так и не смогла убедить присяжных в том, что убийства не было — коллегия единогласно признала и Белую, и Сушкевич виновными и не заслуживающими снисхождения. В прошлый раз вердикт был вынесен большинством голосов (из восьми присяжных шестеро сочли вину доказанной, двое проголосовали против).

Как судили врачей из Калининграда: справка «Ленты.ру» Первый процесс над Сушкевич и Белой, проходивший в 2019-2020 годах в Калининградском областном суде, завершился оправдательным вердиктом присяжных: 10 декабря 2020 года они сочли недоказанным сам факт преступления. Однако 27 мая 2021 года первый апелляционный суд отменил приговор — гособвинение доказало, что на присяжных оказывалось давление все время процесса. Одним из аргументов стали распечатки соцсетей обвиняемых: на время суда им было запрещено пользоваться интернетом, но они активно выступали в сети с комментариями и пояснениями. А 18 июня по ходатайству заместителя генпрокурора была изменена подсудность: новый процесс назначили в Московском областном суде. Второй процесс начался 10 октября 2021 года, и на первом же заседании обеих женщин взяли под стражу: за систематические нарушения меры пресечения, а также из-за жалоб со стороны свидетелей о преследовании врачами за данные на суде показания. Кроме того, суд заявил, что в Московской области ни у одной из обвиняемых нет постоянного или временного места жительства. Удивительно, но защита обвиняемых оказалась не готова к обсуждению меры пресечения, что было по меньшей мере странно. Но ни договора об аренде жилья, ни положительных характеристик на тот процесс адвокаты не принесли. Так что решение о взятии под стражу с юридической точки зрения оказалось безупречным и устояло во всех инстанциях. 4 октября 2021 года была сформирована коллегия присяжных — и начались слушания по существу. В ночь на 24 августа 2022 года присяжные вынесли вердикт: Елена Белая и Элина Сушкевич были признаны виновными в умышленной расправе над новорожденным и не заслуживающими снисхождения. Гособвинитель запросил обеим по 13 лет лишения свободы, но приговор оказался мягче: Белая была осуждена на 9,5 лет колонии, Сушкевич — на 9 лет. Как апелляционная (26 апреля 2023 года), так и кассационная (5 декабря 2023 года) инстанции оставили это решение без изменений: обеих осужденных этапировали в Калининградскую область, где те стали отбывать наказание, но теперь вновь предстали перед судом.

По мнению тех, кто присутствовал на процессе, столь суровый приговор объясняется тем, что защита врачей не только не смогла выдвинуть хоть какую-то версию произошедшего, отличную от версии гособвинения, но и своим поведением настроила суд против себя.

Адвокаты препирались с председательствующим, заявляли необоснованные ходатайства и больше работали на публику, чем в защиту интересов подзащитных. Каждый из адвокатов получил по несколько замечаний.

Врач Элина Сушкевич на оглашении приговора в Мособлсуде Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Защита осужденных будет оспаривать приговор

По словам адвоката Вячеслава Жуковского, защита осужденных будет оспаривать новый приговор.

Мы обжалуем приговор, так как считаем его незаконным. При необходимости снова дойдем до президиума Верховного суда

Вячеслав Жуковский Адвокат Элины Сушкевич

В то же время Белая и Сушкевич не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение до тех пор, пока не выплатят матери ребенка компенсацию морального вреда и процессуальные издержки (более 170 тысяч рублей у Сушкевич и более 270 тысяч — у Белой).

Никакими деньгами нельзя оценить умышленное убийство младенца, который был очень желаем семьей. По этой причине сумма гражданского иска с нашей стороны минимальна — мы не хотим денег, мы хотим справедливости. Особенно с учетом того, что истины мы добиваемся семь лет Лариса Гусева Представитель потерпевшей стороны

Между тем повторное рассмотрение дела, по мнению юристов, ухудшило положение врачей: теперь подать на условно-досрочное освобождение (УДО) они смогут не ранее чем в 2028 году — две трети срока будут отсчитываться от дня вступления в законную силу сегодняшнего приговора. А оспорить единогласный вердикт присяжных гораздо сложнее.

Врачи пошли на преступление ради улучшения статистики

Калининградских медиков осудили за преступление, совершенное осенью 2018 года. Тогда в калининградском роддоме №4 у Амиджон Ахмедовой появился на свет глубоко недоношенный мальчик, которого она назвала Оллоберди.

По версии следствия, 6 ноября Сушкевич по приказу Белой ввела младенцу летальную дозу магнезии, что привело к остановке дыхательной и сердечной деятельности. Врачи совершили убийство младенца, чтобы не портить статистику медучреждения.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru