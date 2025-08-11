Силовые структуры
12:54, 11 августа 2025Силовые структуры

Накачавшим младенца магнезией российским врачам огласили сроки

Суд в Москве дал врачам Сушкевич и Белой от 9 лет за убийство младенца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский облсуд огласил приговор калининградским врачам Елене Белой (Татур) и Элине Сушкевич, которые ввели младенцу летальную дозу магнезии в роддоме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из суда.

Исполнявшей обязанности главврача калининградского роддома № 4 Белой назначено 9,5 года заключения, а врачу-анестезиологу-реаниматологу Сушкевич — девять лет колонии. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Обе лишены права заниматься медицинской деятельностью на срок 3 года каждой.

Также суд взыскал с осужденных компенсацию морального вреда по гражданскому иску потерпевшей по миллиону рублей с каждой.

По версии следствия, врачи в роддоме, чтобы не портить статистику, осенью 2018 года накачали магнезией глубоко недоношенного ребенка.

