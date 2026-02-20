Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 20 февраля 2026Россия

Россиянка родила ребенка и оставила в лесу завернутым в простынь

Жительница Тамбовской области родила ребенка и оставила в лесу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

34-летняя жительница Тамбовской области родила ребенка и оставила в лесу завернутым в простынь. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, ребенка россиянка родила дома, а затем, завернув младенца в простынь и плотный полимерный пакет, отнесла в лесной массив недалеко от дома, где и оставила.

На следующий день пакет с новорожденным нашла местная жительница. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По делу назначили несколько экспертных исследований, в том числе судебно-медицинскую экспертизу и экспертизу по исследованию ДНК. Обвиняемую отправили под домашний арест.

Ранее в Татарстане младенца в сумке оставили на подоконнике в подъезде многоэтажного дома. На камеры видеонаблюдения попала женщина в белой куртке с капюшоном и большой черной сумкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok