Россиянка родила ребенка и оставила в лесу завернутым в простынь

Жительница Тамбовской области родила ребенка и оставила в лесу

34-летняя жительница Тамбовской области родила ребенка и оставила в лесу завернутым в простынь. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, ребенка россиянка родила дома, а затем, завернув младенца в простынь и плотный полимерный пакет, отнесла в лесной массив недалеко от дома, где и оставила.

На следующий день пакет с новорожденным нашла местная жительница. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По делу назначили несколько экспертных исследований, в том числе судебно-медицинскую экспертизу и экспертизу по исследованию ДНК. Обвиняемую отправили под домашний арест.

Ранее в Татарстане младенца в сумке оставили на подоконнике в подъезде многоэтажного дома. На камеры видеонаблюдения попала женщина в белой куртке с капюшоном и большой черной сумкой.

