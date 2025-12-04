Реклама

Россия
13:40, 4 декабря 2025

В российском городе младенца в сумке оставили на подоконнике в многоэтажке

Mash: В Татарстане младенца в сумке бросили на подоконнике в многоэтажке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Альметьевске в Татарстане младенца в сумке оставили на подоконнике в подъезде многоэтажного дома. Об этом пишет Mash Iptash.

Ребенка нашли соседи, которые вызвали скорую и полицию. По данным канала, ребенок находится под присмотром врачей, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

На камеры видеонаблюдения попала женщина в белой куртке с капюшоном и большой черной сумкой. Полиция подозревает, что именно она бросила новорожденного. Ее разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Московской области на предприятии по утилизации мусора обнаружили младенца без признаков жизни. Он лежал на сортировочной ленте, завернутый в тряпку.

