В Подмосковье на предприятии по утилизации мусора нашли тело младенца

В Подмосковье в комплексе по переработке отходов нашли тело младенца

В Московской области на предприятии по утилизации мусора обнаружили тело младенца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, инцидент произошел в деревне Сахарово. Позднее Telegram-канал Mash уточнил, что тело мальчика обнаружили на предприятии по переработке отходов «Север» под Сергиевым Посадом. О находке заявил один из сотрудников комплекса. Тело ребенка, завернутое в тряпку, лежало на сортировочной ленте. Признаков насилия установлено не было. Предположительно, смерть наступила за десять часов до обнаружения тела. Причины смерти выясняются.

В мае младенца без признаков жизни обнаружили на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани. Тело нашли на транспортерной ленте во время сортировки отходов. В другом российском городе, Челябинске, новорожденную девочку нашли на мусорной площадке. Спасти ее не удалось.