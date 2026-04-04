Спецпредставитель Путина назвал ошибку NYT в расшифровке аббревиатуры НАТО позорной

Спецпредставитель Путина Дмитриев назвал ошибку NYT в расшифровке НАТО позорной

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал ошибку газеты The New York Times (NYT) в расшифровке аббревиатуры НАТО позорной. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их», — отметил спецпредставитель Владимира Путина.

Ранее NYT высмеяли за незнание, что такое НАТО — в заголовке одной из статей номера от 3 апреля автор расшифровал аббревиатуру не как «Организация Североатлантического договора» (North Atlantic Treaty Organization), а как «Организация Североамериканского договора» (North American Treaty Organization). Ошибку прокомментировал отдел по связям с общественностью газеты, которому ничего не оставалось, кроме как признать очевидное.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя ошибку NYT, назвал газету теряющей позиции и неспособной вызывать доверие, а НАТО — ослабленным и ненадежным партнером.