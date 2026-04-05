10:19, 5 апреля 2026Путешествия

Российская бодипозитивная блогерша пропала за границей

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Di Studio / Shutterstock / Fotodom  

Российская бодипозитивная блогерша Станислава (фамилия не указывается) пропала за границей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поиски инициировал бывший муж переставшей выходить на связь женщины, который воспитывает их детей. Отмечается, что в последний раз пропавшую видели на пляже Най-Харн на юге Пхукета, Таиланд.

В свою очередь, знакомые 37-летней блогерши подозревают, что она могла попасть в секту. Несколько лет назад активистка вела блог о бодипозитиве, насчитывающий 150 тысяч подписчиков. Известно, что в 2022 году певица Рита Дакота подарила ей операцию по коррекции груди. Впоследствии женщина похудела, удалила все свои фото и стала вести аккаунт на религиозную тему, отстранившись от близких людей.

Ранее в апреле сообщалось, что модель фитнес-бикини и ее парень владелец ритуальной конторы из России поехали на отдых в Таиланд и бесследно пропали.

