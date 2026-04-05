Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 5 апреля 2026

Желающим внести приготовление завтрака в брачный договор россиянам сделали предупреждение

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

Преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Регина Гильманова сделала предупреждение россиянам, желающим внести в брачный договор неимущественные отношения. О правилах составления этого документа она поговорила с ТАСС.

Гильманова подчеркнула, что брачный договор может регулировать только имущественные отношения, а другие виды семейных договоренностей внести в него не получится. «Часто граждане ошибочно предполагают, что к брачному договору в России по аналогии с другими странами применим принцип абсолютной свободы договора, и допускают печальные ошибки. Супругам может казаться, что их договоренности, изложенные на бумаге, выше закона, поэтому они вписывают в условия все мыслимые и немыслимые вещи: различные обещания, неимущественные обязанности друг перед другом, например приготовление завтраков», — отметила Гильманова.

Эксперт назвала брачный договор хорошим правовым институтом, позволяющим сделать имущественные отношения мужа и жены понятными и прозрачными. При этом Гильманова призвала для составления этого документа обращаться за консультацией к компетентным юристам и напомнила, что у брачных договоров есть ограничения. Так, продолжила специалист, оспорить брачный договор в суде можно, если он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение и полностью лишает его права собственности на имущество, нажитое в период брака.

Материалы по теме:
«Игнорировать проблему больше нельзя» ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
«Игнорировать проблему больше нельзя»ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
15 декабря 2021
«Если умру — им скажут, что я была хорошая» Каждый год у сотен россиянок без суда отнимают детей. Почему это происходит?
«Если умру — им скажут, что я была хорошая»Каждый год у сотен россиянок без суда отнимают детей. Почему это происходит?
7 июня 2022

Ранее стало известно, что блогер Оксана Самойлова оставила рэперу Джигану трехэтажный особняк при разводе. Так пара решила в процессе подписания мирового соглашения о признании брачного договора недействительным. Самой бизнесвумен перешли две квартиры в Москве и часть стоимости загородного дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok