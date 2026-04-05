Желающим внести приготовление завтрака в брачный договор россиянам сделали предупреждение

Эксперт Гильманова: Брачный договор регулирует только имущественные отношения

Преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Регина Гильманова сделала предупреждение россиянам, желающим внести в брачный договор неимущественные отношения. О правилах составления этого документа она поговорила с ТАСС.

Гильманова подчеркнула, что брачный договор может регулировать только имущественные отношения, а другие виды семейных договоренностей внести в него не получится. «Часто граждане ошибочно предполагают, что к брачному договору в России по аналогии с другими странами применим принцип абсолютной свободы договора, и допускают печальные ошибки. Супругам может казаться, что их договоренности, изложенные на бумаге, выше закона, поэтому они вписывают в условия все мыслимые и немыслимые вещи: различные обещания, неимущественные обязанности друг перед другом, например приготовление завтраков», — отметила Гильманова.

Эксперт назвала брачный договор хорошим правовым институтом, позволяющим сделать имущественные отношения мужа и жены понятными и прозрачными. При этом Гильманова призвала для составления этого документа обращаться за консультацией к компетентным юристам и напомнила, что у брачных договоров есть ограничения. Так, продолжила специалист, оспорить брачный договор в суде можно, если он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение и полностью лишает его права собственности на имущество, нажитое в период брака.

Ранее стало известно, что блогер Оксана Самойлова оставила рэперу Джигану трехэтажный особняк при разводе. Так пара решила в процессе подписания мирового соглашения о признании брачного договора недействительным. Самой бизнесвумен перешли две квартиры в Москве и часть стоимости загородного дома.

