14:24, 5 апреля 2026

Жена Паши Техника в годовщину его смерти рассказала о желании сына

Блогерша Карицкая пожалела, что ее последний диалог с Техником закончился ссорой
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: @techniquepashalive

Семья Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) в первую годовщину его смерти посетила могилу рэпера на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Священник отслужил на кладбище поминальный молебен, после чего бывшая жена музыканта Ева Карицкая призналась, что год без покойного прошел пусто и тяжело. Она добавила, что семилетний сын пары Иван недавно просил бабушку загадать желание, чтобы его папа ожил.

Блогерша также пожалела, что ее последний разговор с артистом закончился ссорой и люди, которые были рядом с Техником и не помогли ему в критический момент, остались безнаказанными.

Паша Техник ушел из жизни 5 апреля 2025 года в Таиланде в возрасте 40 лет. За что рэпера из Лефортово полюбила вся страна, рассказала «Лента.ру».

