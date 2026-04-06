11:34, 6 апреля 2026

Нового председателя Высшей квалификационной коллегии судей России выбрали голосованием

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Новым председателем Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России стал Владимир Попов. Об этом сообщает ТАСС.

Он был избран в ходе открытого голосования всех членов ВККС. Процедуру проводил председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов. В результате голосования решение по кандидатуре Попова было принято единогласно.

Его предшественник на посту главы ВККС Николай Тимошин ушел на должность заместителя председателя ВС.

ВККС решает вопросы, связанные с назначением и снятием с должности председателей судов, рассматривает представления о привлечении к уголовной ответственности служителей Фемиды.

Попов работает судьей с 2004 года. Он начинал карьеру в Девятом арбитражном апелляционном суде. В 2011 году перешел в Высший арбитражный суд России. С августа 2014 года Попов трудится в ВС. В настоящее время он возглавляет второй судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

    Последние новости

    Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

    Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

    Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

    Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

    Алиев приехал в соседнюю страну

    Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

    Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

    Посольство Ирана сыронизировало над требованием Трампа

    Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

    Все новости
