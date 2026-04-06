Нового председателя Высшей квалификационной коллегии судей России выбрали голосованием

Новым председателем Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России стал Владимир Попов. Об этом сообщает ТАСС.
Он был избран в ходе открытого голосования всех членов ВККС. Процедуру проводил председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов. В результате голосования решение по кандидатуре Попова было принято единогласно.
Его предшественник на посту главы ВККС Николай Тимошин ушел на должность заместителя председателя ВС.
ВККС решает вопросы, связанные с назначением и снятием с должности председателей судов, рассматривает представления о привлечении к уголовной ответственности служителей Фемиды.
Попов работает судьей с 2004 года. Он начинал карьеру в Девятом арбитражном апелляционном суде. В 2011 году перешел в Высший арбитражный суд России. С августа 2014 года Попов трудится в ВС. В настоящее время он возглавляет второй судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.