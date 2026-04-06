Школьница совершила ограбление с тремя друзьями-подростками

В Уссурийске банда подростков вломилась в квартиру россиянина ради грабежа

В Приморском крае отправили под арест четырех подростков, обвиняемых в разбое с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 1 апреля школьница и трое ее друзей решили ограбить одного из жителей Уссурийска. Подростки вломились в квартиру и нанесли хозяину удар неустановленным предметом, причинив колото-резанное ранение. После этого юные гангстеры украли из жилья ценное имущество и сбежали. На время следствия молодые люди отправлены в СИЗО.

