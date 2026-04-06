ВС России обнаружат цели при помощи ИИ Z-16

15:49, 6 апреля 2026

ZALA: Используемые ВС России беспилотники Z-16 обнаруживают цели при помощи ИИ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Разведывательные беспилотники Z-16, которые Вооруженные силы (ВС) России используют в ходе специальной военной операции (СВО), обнаруживают цели при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила компания-производитель ZALA в Telegram.

Z-16 оснащен программно-аппаратным комплексом ИРРА, который работает на базе алгоритмов машинного зрения. Это позволяет в реальном времени обрабатывать полученный видеопоток прямо на борту. Этот процесс проходит без постоянного участия оператора.

«Бортовая электроника самостоятельно анализирует изображение, обнаруживает объекты, включая замаскированную технику, и маркирует выявленные цели», — говорится в сообщении.

На наземную станцию поступает обработанная информация. Это сокращает время принятия решения. Компания подчеркнула, что результативность ИРРА подтвердили в зоне СВО. Комплекс эффективно фиксирует подвижные цели и скрытые стационарные объекты.

В марте «Красная звезда» писала, что камера Z-16 позволяет увидеть идущего человека на расстоянии 10-15 километров.

