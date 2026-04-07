00:05, 7 апреля 2026Россия

7 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Басырова

7 апреля по всему миру отмечают День здоровья. Также этот день считается Днем рождения Рунета. Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 7 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День памяти погибших подводников

7 апреля 1989 года при возвращении с задания глубоководная атомная подлодка К-278 «Комсомолец» потерпела крушение и опустилась на дно Норвежского моря. Из 69 членов экипажа в живых остались только 27 человек. В память об этой трагедии в 1995 году приказом Главнокомандующего ВМФ РФ был учрежден День погибших подводников.

День рождения Рунета

7 апреля 1994 года, ровно 30 лет назад, международный сетевой центр InterNIC официально зарегистрировал домен .RU. Тогда же в сети появился первый сайт рунета — каталог со ссылками на различные ресурсы в русскоязычном и англоязычном Интернете.

Праздники в мире

Всемирный день здоровья

7 апреля 1948 года была создана Всемирная организации здравоохранения. Ежегодно в память об этой дате по всей планете отмечается Всемирный день здоровья, причем каждый год праздник посвящают конкретной проблеме, связанной с медициной или здоровым образом жизни.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 апреля

  • День косметолога;
  • Международный день бобра;
  • День подвига;
  • День рождения регби;
  • День метрической системы;
  • День материнства и красоты в Армении.

Какой церковный праздник 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Богородицы каждый год отмечают 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества. Согласно Евангелию, в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о том, что скоро она станет матерью сына Божия. Мария приняла благую весть, проявив смирение перед волей Бога. Считается, что в этот момент и произошло непорочное зачатие.

День Московской иконы Благовещения Божией Матери

Московская икона Благовещения Богородицы хранилась в церкви на Житном дворе Кремля. Согласно преданию, этот образ был нерукотворным. По легенде, во времена правления Иоанна Грозного к невиновному узнику, заточенному в темнице на Житном дворе, явилась Богородица и пообещала спасение. Тогда же на стене возникла икона. Царь, узнав о чуде, помиловал воеводу. Позже вокруг образа возвели храм, однако до наших дней он не сохранился.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 апреля

  • День преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России
  • Праздник в честь Киевской Иконы Благовещения Божией Матери.

Приметы на 7 апреля

  • Если 7 апреля на крышах еще лежит снег, значит, холода еще долго не отступят.
  • Если ночь на Благовещение теплая, осень будет морозной.
  • Если ярко светит солнце, то летом будут грозы.
  • Если 7 апреля ласточки еще не вернулись, то весна будет холодная.

Кто родился 7 апреля

Джеки Чан (72 года)

Джеки Чан начал карьеру в качестве каскадера, однако благодаря артистизму и мастерству стал одним из самых популярных героев боевиков в мире. Самые известные фильмы с его участием: «Доспехи Бога», «Час пик», «Шанхайский полдень», «Случайный шпион» и многие другие. Также Джеки Чан снимает собственные картины и является главным режиссером старейшей киностудии в Китае.

Валентина Матвиенко (77 лет)

В настоящее время Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации, однако в течение многих лет она занималась дипломатической деятельностью — в том числе была послом в Республике Мальта и Греции. В 2003 году Матвиенко стала губернатором Санкт-Петербурга, а в 2011-м ее единогласно избрали председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

