Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:35, 7 апреля 2026Культура

Играющая адвоката в спектакле Долина рассказала о сделке с совестью

Антон Похиляк
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина, которая сыграет адвоката в новом спектакле театра «Неформат» Михаила Барщевского под названием «Мечты Фемиды», рассказала о сделках с совестью, сравнивая себя со своей героиней. Ее слова приводит НСН.

По словам певицы, она всегда договаривалась с совестью и всегда жила по ней. «Даже если я где-то ошиблась, я всегда это увижу, услышу об этом, если нужно, извинюсь. Я никогда не стеснялась этого, хотя таких случаев у меня было не так уж и много», — отметила она.

Артистка также указала на важность терпения и внутренней гармонии, так как без этого «невозможно жить». «Это ведь камень, который висит на человеке, разрастается внутри, становится булыжником. Как только человек находит способ, как сбросить этот камень, ему становится легче», — добавила Долина.

Накануне стало известно, что Лариса Долина примет участие в театральной постановке. По словам Барщевского, вскоре состоится пресс-завтрак спектакля, на котором вместе с ним будет присутствовать и Долина. На сайте театра «Неформат» говорится, что в сюжете будут две линии — медиамагната, уверенного, что все продается и покупается, и судьи, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

    Microsoft не смогла удалить из Windows 40-летний компонент

    Некоторым жителям Подмосковья предложили пересесть на общественный транспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok