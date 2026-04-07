Играющая адвоката в спектакле Долина рассказала о сделке с совестью

Долина: Я всегда договаривалась с совестью и всегда жила по ней

Народная артистка России Лариса Долина, которая сыграет адвоката в новом спектакле театра «Неформат» Михаила Барщевского под названием «Мечты Фемиды», рассказала о сделках с совестью, сравнивая себя со своей героиней. Ее слова приводит НСН.

По словам певицы, она всегда договаривалась с совестью и всегда жила по ней. «Даже если я где-то ошиблась, я всегда это увижу, услышу об этом, если нужно, извинюсь. Я никогда не стеснялась этого, хотя таких случаев у меня было не так уж и много», — отметила она.

Артистка также указала на важность терпения и внутренней гармонии, так как без этого «невозможно жить». «Это ведь камень, который висит на человеке, разрастается внутри, становится булыжником. Как только человек находит способ, как сбросить этот камень, ему становится легче», — добавила Долина.

Накануне стало известно, что Лариса Долина примет участие в театральной постановке. По словам Барщевского, вскоре состоится пресс-завтрак спектакля, на котором вместе с ним будет присутствовать и Долина. На сайте театра «Неформат» говорится, что в сюжете будут две линии — медиамагната, уверенного, что все продается и покупается, и судьи, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.