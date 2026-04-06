Лариса Долина получила роль в спектакле

Певица Лариса Долина сыграет в спектакле «Мечты Фемиды» Михаила Барщевского

Певица Лариса Долина примет участие в театральной постановке режиссера и адвоката Михаила Барщевского. Эту информацию сам постановщик подтвердил 360.ru

По словам Барщевского, вскоре состоится пресс-завтрак спектакля, на котором вместе с ним будет присутствовать и Лариса Александровна. «Можно будет прийти и поснимать, но надо аккредитоваться», — сообщил он.

Подробностей постановки на данный момент немного. На сайте театра «Неформат» говорится, что в сюжете будут две линии — медиамагната, уверенного, что все продается и покупается, и судьи, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина может заработать более 21 миллиона рублей на сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге. Выступление запланировано в БКЗ «Октябрьский» на 15 ноября.