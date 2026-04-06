18:53, 6 апреля 2026Культура

Лариса Долина получила роль в спектакле

Певица Лариса Долина сыграет в спектакле «Мечты Фемиды» Михаила Барщевского
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Лариса Долина примет участие в театральной постановке режиссера и адвоката Михаила Барщевского. Эту информацию сам постановщик подтвердил 360.ru

По словам Барщевского, вскоре состоится пресс-завтрак спектакля, на котором вместе с ним будет присутствовать и Лариса Александровна. «Можно будет прийти и поснимать, но надо аккредитоваться», — сообщил он.

Подробностей постановки на данный момент немного. На сайте театра «Неформат» говорится, что в сюжете будут две линии — медиамагната, уверенного, что все продается и покупается, и судьи, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина может заработать более 21 миллиона рублей на сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге. Выступление запланировано в БКЗ «Октябрьский» на 15 ноября.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

    Все новости
