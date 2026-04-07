15:34, 7 апреля 2026

Каллас обсудила с главой МИД Армении разрешение одного конфликта

Каллас обсудила с главой МИД Армении разрешение конфликта на Ближнем Востоке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по телефону обсудила с главой Министерства иностранных дел (МИД) Армении Араратом Мирзояном разрешение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил МИД страны в Telegram-канале.

«Арарат Мирзоян и Кая Калас обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке и возможностях разрешения ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также стороны разговаривали о реализации повестки партнерства Армении и Евросоюза. Кроме того, они обсудили повестку предстоящих визитов и мероприятий на высоком уровне.

Ранее Кремль предупредил Армению о необходимости сделать выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, членство в этих организациях не сочетается между собой.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Вэнс дал совет европейским политикам

    Пользователей смартфонов призвали срочно поменять ПИН-код

    Война с Ираном обрушила акции европейских компаний

    Названы красноречивые признаки подошедших к концу отношений

    Отсутствие принца Гарри и Меган Маркл в списках гостей на бале Met Gala объяснили

    Все новости
