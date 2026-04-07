Каллас обсудила с главой МИД Армении разрешение одного конфликта

Каллас обсудила с главой МИД Армении разрешение конфликта на Ближнем Востоке

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по телефону обсудила с главой Министерства иностранных дел (МИД) Армении Араратом Мирзояном разрешение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил МИД страны в Telegram-канале.

«Арарат Мирзоян и Кая Калас обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке и возможностях разрешения ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также стороны разговаривали о реализации повестки партнерства Армении и Евросоюза. Кроме того, они обсудили повестку предстоящих визитов и мероприятий на высоком уровне.

Ранее Кремль предупредил Армению о необходимости сделать выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, членство в этих организациях не сочетается между собой.