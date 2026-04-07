Попавшим в трудную жизненную ситуацию российским детям устроили показ макетов оружия

Попавшим в трудную ситуацию свердловским детям показали макеты оружия

В Асбесте Свердловской области детям из социально-реабилитационного центра, попавшим в трудную жизненную ситуацию, устроили показ макетов оружия. Об этом стало известно «Подъему».

По сведениям российского издания, мероприятие для воспитанников провели представители «Русской общины». Они познакомили их с муляжами оружия. На мастер-классах подопечные центра учились собирать и разбирать автомат.

«На леденцах больше малышки были. Мальчишкам, конечно, больше хочется чего-то романтично-экстремального. Оружие — это был первый блок, они все туда побежали», — отметил сотрудник центра. По его мнению, подобное мероприятие готовит к армии.

Он также заверил, что все воспитанники уже знают, что такое специальная военная операция (СВО). Как утверждает работник, дети сами пригласили представителей «Русской общины».

Ранее сообщалось, что в детском саду Екатеринбурга родителей попросили купить стройматериалы на спецоперацию.