Россиянин побывал в Индии и описал впечатления фразой «в шоке каждую секунду»

Российский путешественник побывал в Индии, снял увиденное на камеру и описал впечатления фразой «в шоке каждую секунду». Ролик он разместил на странице @sergei_v_asii в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, как на улицах людям делают массаж, полуголый незнакомец целует обезьяну в губы, ребенка бреют налысо, а мужчина в штанах и без рубашки моется из ведерка. В комментариях возникли споры относительно правдивости таких роликов. Некоторые юзеры заметили, что блогеры намеренно показывают только плохие кадры из бедных районов, чтобы пугать людей.

«Денег хватает ездить только по треш-местам?», «Хочется хлоркой засыпать и оставить на три дня», «Обожаю Индию, там время замирает», — писали пользователи.

Ранее другой российский турист побывал в Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, а иногда прямо на земле, готовят разные местные блюда или употребляют их.