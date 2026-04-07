04:39, 7 апреля 2026

США сбросили 100 мощных бомб при спасении летчика в Иране

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Бомбардировщики B-1 Соединенных Штатов во время спасения второго члена экипажа F-15E выбросили примерно 100 мощных бомб на Иран, вес которых превышает 900 килограммов. Новые подробности приводят журналисты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как уточняется, бомбы оказались сброшены на дороги, людей и гарнизоны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. К такому шагу решили прибегнуть для обеспечения успеха миссии, рассказал чиновник во время общения с газетой.

Особенно внимание американских военных было направлено на уничтожение дорог возле спасательного пункта. Делалось этого для того, чтобы не допустить приближения иранцев к американским войскам и авиации. Часть из кратеров, образовавшихся на дорогах, можно обнаружить из космоса благодаря снимкам со спутника.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил тюрьмой автору утечки о поисках американского летчика. Между тем, он пообещал и проблемы с законом для журналистов, если они не выдадут тех, кто предоставил им эту информацию. Организатора слива президент США назвал «больным человеком».

