21:40, 6 апреля 2026

Трамп пообещал отправить в тюрьму автора утечки о поисках американского летчика

Трамп: Власти ищут организатора утечки данных о поисках летчика США в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал отправить в тюрьму того, кто стоял за утечкой данных о поисках в Иране американского летчика. Свою позицию по этому вопросу глава Белого дома озвучил на брифинге перед журналистами.

По его словам, поисками человека, раскрывшего эти сведения, уже занимаются власти. В рамках своей речи Трамп пригрозил тюремным сроком для журналистов, которые решили обнародовать информацию.

«Думаю, мы сможем это выяснить. Кто бы это ни был. Потому что мы обратимся к тому средству массовой информации, которое обнародовало это, и мы скажем: вопрос национальной безопасности, раскрывайте [имя источника] или отправляйтесь в тюрьму», — заявил лидер США.

Как резюмировал Трамп, правоохранители должны найти того, кто стоял за утечкой данных о поисках летчика, поскольку речь идет «о больном человеке».

Ранее американский лидер отметил, что войска США сами избавились от своих самолетов, чтобы не дать их Ирану. Согласно его заявлению, было принято решение «разнести их вдребезги», чтобы находящееся на самолетах оборудование не попало в руки врага.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан поговорили о развитии событий в рамках ситуации на Ближнем Востоке. Российские лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

