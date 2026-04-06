Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 6 апреля 2026Мир

Трамп объяснил безумную идею с уничтожением самолетов США

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Американские войска решили сами избавиться от своих самолетов, которые были задействованы в операции по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-15E, чтобы не позволить иранским силам изучать военную технику США. Об этом сказал президент Дональд Трамп во время пресс-конференции перед журналистами.

«Мы взорвали старые самолеты. Мы разнесли их вдребезги, потому что у нас на самолетах было оборудование... Мы не хотели, чтобы кто-то знал, что у нас самое лучшее оборудование в мире», — объяснился глава Белого дома, подчеркнув, что Вашингтону не хотелось, чтобы кто-то смог изучать их противовоздушное и другое оборудование.

Кроме того, на брифинге Трамп добавил, что уничтоженные военные самолеты были уже не новыми, однако у США были более свежие модели, которые не могли бы транспортировать все необходимое оборудование. По его словам, самолеты увязли в песке, а место посадки было больше похоже «на ферму». Как заметил политик, там «едва хватало места, чтобы приземлиться на крошечном пятачке очень влажной земли и песка».

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15. Оба летчика успели катапультироваться на территории Исламской Республики. Пилота спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника.

Когда спасательная операция завершилась, США уничтожили свои же поисково-спасательные самолеты. После этого источники издания The New York Times (NYT) рассказали, что американские военные избавились от самолетов, чтобы они не попали к представителям иранских сил.

10 марта российский лидер Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Президент РФ подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok