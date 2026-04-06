08:55, 6 апреля 2026

Раскрыта причина уничтожения США двух своих самолетов в Иране

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Social Media / Reuters

США после успешного завершения операции по спасению летчика уничтожили свои самолеты в Иране, чтобы они не достались противнику. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и военных.

Во время операции американские военные планировали погрузить на два самолета C-130 раненого летчика и спасателей, но носовая стойка шасси как минимум одного самолета застряла в песке на взлетно-посадочной полосе.

После нескольких часов безуспешных попыток решить эту проблему спецназовцы вызвали три резервных самолета.

Когда спасенный летчик и группа спасателей улетели, американские военные самолеты разбомбили два выведенных из строя самолета и четыре вертолета MH-6, чтобы они не достались иранцам.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории Исламской Республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника.

После завершения операции по спасению летчика, укрывавшегося в горах, США уничтожили свои же поисково-спасательные самолеты.

    Последние новости

    Стало известно о смерти российского генерала при крушении самолета в Крыму

    Мужчина забивал кирпичом пенсионерок и похищал их сумки в российском регионе

    Башаров оценил пользу 13-летней разницы в возрасте с возлюбленной

    Участвовавший в СВО Герой России загадочно исчез в российском городе

    Дачников предупредили о частых причинах для штрафов

    Женщина родила ребенка в самолете во время посадки

    Россиянам раскрыли способ обнаружить скрытую камеру смартфоном

    В сети восхитились фигурой внучки Михаила Боярского в бикини

    С российского бизнеса увеличат сборы за электроэнергию

    Россиянка не выжила из-за одного действия мужа

    Все новости
