Внук попытался выжить бабушку-блокадницу из квартиры

Россия
19:10, 7 апреля 2026Россия

В Петербурге внук-преступник попытался выжить бабушку-блокадницу из квартиры
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

В Санкт-Петербурге внук-преступник попытался выжить бабушку-блокадницу из квартиры на Белградской улице, рассказало 78.ru.

Со слов близких женщины, под давлением она оформила на него дарственную на жилье, после чего ситуация резко ухудшилась — тот устраивал погромы и требовал деньги с пенсионерки. «Он просит у нее деньги на водку. Я пришла — он сломал холодильник и стиральную машину, потому что она не дала ему денег», — рассказала соцработник Анастасия, которая приносит продукты, помогает по дому и следит за состоянием здоровья блокадницы.

Ей предлагали переехать в специальный пансионат для блокадников, однако она отказывалась. Ранее пенсионерку на время забирали к себе знакомые, но затем она вернулась домой и вновь встала на социальное обслуживание.

Позднее 78 добавило, что после огласки ситуации за внуком приехали работники ФСИН и забрали его.

В январе в Санкт-Петербурге наложили арест на пенсию 87-летней тяжелобольной блокадницы и ветерана труда. Причиной стал долг ее сына.

