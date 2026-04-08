Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

Fars: Проход судов через Ормузский пролив остановлен из-за атак Израиля на Ливан

Проход судов через Ормузский пролив остановлен из-за атак Израиля на Ливан. Об этом заявляет Fars.

«Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход судов через Ормузский пролив был остановлен», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что после установления режима прекращения огня и до этого момента два танкера получили разрешение от Ирана на безопасный проход через Ормузский пролив.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новую самую масштабную серию ударов по командным центрам и военным объектам "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.