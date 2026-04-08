К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

Белухи из Приморского океанариума впервые примут участие в «Тотальном диктанте»

Белухи из Приморского океанариума впервые примут участие в ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». О необычных участниках сообщается на сайте научно-просветительского учреждения.

Крупные арктические морские млекопитающие из семейства нарваловых будут писать кистью на холстах. Они, в отличие от афалин, пингвинов, байкальских нерп и ларг, только учатся рисовать. По утверждению тренеров, такая творческая деятельность очень полезна для животных, так как вносит разнообразие в их жизнь и является элементом обогащения среды.

Приморский океанариум станет одной из 50 площадок «Тотального диктанта» во Владивостоке. Участники, написавшие его в учреждении на «отлично», получат в подарок работы, созданные белухами.

В 2025 году «Тотальный диктант» впервые написали на воздушном шаре. Ранее его писали в самолете, в космосе, в метро, на теплоходе.