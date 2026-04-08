Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:17, 8 апреля 2026

Мальчик зашел в воду за футбольным мячом и попал в пасть к крокодилу

Антонина Черташ
Фото: Vish K / Unsplash

В Индонезии 13-летний мальчик стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Daily Mirror.

Трагический инцидент произошел на рассвете 30 марта на берегу реки Махакам в округе Кутай-Картанегара. Компания подростков играла в футбол, когда мяч отскочил в воду. Один из мальчиков, Мухаммад Абиджар, зашел за ним в воду. Он отплыл примерно на 12 метров от берега, когда внезапно начал звать на помощь. Затем рептилия утянула его под воду на глазах у друзей.

Мальчика бросились искать спасатели, водная полиция и добровольцы, однако сильное течение и паводок осложнили операцию. Глава местного пожарно-спасательного поста Мейри Сулиндра признал, что главным препятствием стали крокодилы. Во время поисков спасатели несколько раз замечали всплывающих рептилий, одна из которых достигала трех метров в длину. Тело нашли только через 15 часов — примерно в 1,6 километра ниже по течению. Крокодил растерзал жертву и бросил останки.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предположили, что они принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok