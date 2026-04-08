Мальчик зашел в воду за футбольным мячом и попал в пасть к крокодилу

В Индонезии крокодил напал на 13-летнего мальчика, который зашел в воду за мячом

В Индонезии 13-летний мальчик стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Daily Mirror.

Трагический инцидент произошел на рассвете 30 марта на берегу реки Махакам в округе Кутай-Картанегара. Компания подростков играла в футбол, когда мяч отскочил в воду. Один из мальчиков, Мухаммад Абиджар, зашел за ним в воду. Он отплыл примерно на 12 метров от берега, когда внезапно начал звать на помощь. Затем рептилия утянула его под воду на глазах у друзей.

Мальчика бросились искать спасатели, водная полиция и добровольцы, однако сильное течение и паводок осложнили операцию. Глава местного пожарно-спасательного поста Мейри Сулиндра признал, что главным препятствием стали крокодилы. Во время поисков спасатели несколько раз замечали всплывающих рептилий, одна из которых достигала трех метров в длину. Тело нашли только через 15 часов — примерно в 1,6 километра ниже по течению. Крокодил растерзал жертву и бросил останки.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предположили, что они принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.